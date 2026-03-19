Иран массированной атакой вызвал панику в Тель-Авиве

Иран провел массированную ракетную атаку на Тель-Авив, что стало ответом на израильские удары по Тегерану и демонстрацией силы страны, несмотря на заявления Белого дома о ее поражении. Об этом сообщил aif.ru политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Накануне Иран осуществил мощный ракетный обстрел Тель-Авива, видео которого быстро распространилось в интернете. Корпус стражей исламской революции заявил, что эти удары являются возмездием за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Иран пообещал «сжечь все дотла»

Перенджиев отметил, что удары по Тель-Авиву направлены на то, чтобы, во-первых, ответить на атаки по Тегерану и, во-вторых, показать мощь Ирана.

Иран ясно дает понять, что не побежден и действует по принципу «око за око» – если по Тегерану нанесли удар, то «получите зеркальный ответ» по Тель-Авиву, подчеркнул собеседник.

Ранее Иран атаковал крупнейшее в мире производство сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в Катаре, расположенное в 80 километрах от Дохи, и нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском Янбу.