У Красного Лимана ликвидирован сержант 8-го полка Сил специальных операций Украины Антон Желтобрюх.

Украинский военнослужащий командовал диверсионно-разведывательной группой, попавшей в засаду в сельской застройке. Ликвидировали его не ударом FPV-дрона, как обычно, а в стрелковом бою, отметил военкор Юрий Котенок.

Судя по фотографии из соцсетей, покойный был опытным и опасным врагом. Он кавалер двух орденов "За мужество", медалей "За ранение", медали "Ветеран".

Желтобрюх участвовал в карательной операции на Донбассе, на СВО - с 2022 года. Полк ССО, в котором он служил, относится к категории элитных частей ВСУ. Из-за нехватки обычных солдат украинское командование переводит в штурмовики бойцов Сил специальных операций, чей профиль - разведка и диверсии.