Беспилотники атаковали НПЗ в кувейтском районе Аль-Ахмеди

В результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Аль-Ахмеди вспыхнул пожар, охвативший несколько объектов на территории предприятия.

Кувейтское информационное агентство KUNA проинформировало о происшествии на территории нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp, передает РИА «Новости».

«Нефтеперерабатывающий завод в Аль-Ахмеди кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corp. подвергся сегодня утром атакам с использованием беспилотников, что привело к возгоранию на ряде его объектов», – гласит официальное заявление компании.

Согласно предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке.

Здание главного аэропорта Кувейта получило повреждения в результате налета нескольких беспилотников.

На НПЗ Bapco Energies в Бахрейне произошло возгорание после удара со стороны Ирана.