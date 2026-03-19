Израиль уничтожил вертолет КСИР Ми-17 на западе Ирана

Израильская авиация поразила военный вертолет Ми-17 в аэропорту Санандадж, расположенном в западной части исламской республики.

Самолет ВВС еврейского государства атаковал воздушное судно Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Удар пришелся по вертолету, который находился в аэропорту Санандадж на западе страны.

«Самолет израильских ВВС, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ в режиме реального времени, обнаружил и нанес удар по вертолету Ми-17 ВВС КСИР в аэропорту Санандадж в Хамадане», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Израильские военные отметили, что продолжают действия по ослаблению боевых возможностей иранских сил. Тель-Авив намерен расширять свое превосходство в воздухе в этом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ранее нанесли удары по иранским истребителям в аэропорту Тебриза.

Армия Ирана заявила об атаке беспилотников по израильским авиабазам Пальмахим и Увда.