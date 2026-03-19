Секретный американский БПЛА-разведчик совершил аварийную посадку в Греции

Сверхсекретный разведывательный БПЛА США совершил аварийную посадку в Греции. Как сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники, борт участвовал в операции против Ирана.

По информации издания, речь идет о беспилотнике большой высоты и дальности действия — HALE. Неофициально он известен как RQ-180. Ему пришлось экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Ларисы в Греции во время операции против Ирана в конце минувшей недели.

По словам очевидца, свидетели произошедшего «лишились дара речи», увидев в небе «впечатляющий самолет», который по форме и внешнему виду отличался от того, что обычно видят люди.

Авторы отмечают, что борт, вероятно, способен вести наступательную радиоэлектронную борьбу. Кроме того, он обладает дальностью полета, сопоставимой с характеристиками легких стратегических бомбардировщиков.