Продолжительность жизни солдат ВСУ под Сумами не превышает 10 дней
Штурмовые группы ВС РФ продолжают наступление в Сумской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Армейская авиация ВКС России и операторы ударных БПЛА наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь. При их поддержке за прошедшие сутки штурмовики смогли продвинуться на восьми участках на сумском направлении.
ВСУ, в свою очередь, несут тяжелые потери.
Сообщается, что в Сумском районе полностью утратила боеспособность 1-я аэромобильная рота 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которую укомплектовали насильно мобилизованными украинцами.
"Анализ некрологов показал, что продолжительность жизни военнослужащего этого украинского подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней", - сообщает "Северный ветер".
Ранее сообщалось, что командование ВСУ пытается латать дыры на фронте за счет спецназа, который также несет тяжелые потери.