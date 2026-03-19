Штурмовые группы ВС РФ продолжают наступление в Сумской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

© Российская Газета

Армейская авиация ВКС России и операторы ударных БПЛА наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь. При их поддержке за прошедшие сутки штурмовики смогли продвинуться на восьми участках на сумском направлении.

ВСУ, в свою очередь, несут тяжелые потери.

Сообщается, что в Сумском районе полностью утратила боеспособность 1-я аэромобильная рота 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которую укомплектовали насильно мобилизованными украинцами.

"Анализ некрологов показал, что продолжительность жизни военнослужащего этого украинского подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней", - сообщает "Северный ветер".

Ранее сообщалось, что командование ВСУ пытается латать дыры на фронте за счет спецназа, который также несет тяжелые потери.