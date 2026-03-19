«Изделие-30» кошмарит Киев: новая ракета РФ обходит механизмы отслеживания пуска

«Изделие-30» массово кошмарит Киев. Как сообщает «Царьград», западным разведкам остается лишь разводить руками — новые ракеты обходят привычные механизмы отслеживания.

Как отметил военный обозреватель телеканала Влад Шлепченко, в Киеве были найдены обломки беспилотника, внешне напоминающего «Ланцет», однако его использование оказалось нетипичным. Одна из особенностей — дистанция. По его словам, речь идет о примерно 200 км от возможной точки запуска, что слишком много для классических версий «Ланцета». Кроме того, внимание привлекли цветные метки на крыльях — зеленые и оранжевые круги. Он замечает, что подобная маркировка может быть связана с применением алгоритмов искусственного интеллекта при взаимодействии в рамках роя.

Однако более серьезную угрозу для Киева представляет новый образец под названием «Изделие-30». Эта ракета может иметь дальность действия до 1,5 тысячи км и нести боеголовку в 800 кг. Ключевой момент связан со способом запуска — в одном из случаев пролет ракеты зафиксировали, однако предупреждений о вылете стратегической авиации не было.

«Это значит, что "Изделие-30" запускается самолётами оперативно-тактической авиации (что невозможно для Х-101) или все еще интереснее: ракету приспособили для пуска с наземных пусковых установок. И тот и другой вариант радикально расширяют как количество платформ-носителей, так и внезапность применения этих ракет», — заявил Шлепченко.

В результате привычные схемы отслеживания оказываются неэффективными. При этом, по мнению обозревателя, речь идет не о разовых эпизодах, а о тестировании и постепенном внедрении новых решений.