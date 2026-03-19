Сводка СВО за ночь 19 марта 2026 года: отражение атаки ВСУ и последний узел обороны

За ночь над регионами России сбили 138 БПЛА украинской армии, а российские бойцы ликвидировали сразу три пункта размещения противника. «Рамблер» собрал главные события СВО к утру четверга, 19 марта.

Отражение атаки БПЛА

За ночь средства ПВО уничтожили 138 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Больше всего, 40 дронов, сбили над Краснодарским краем. Еще 35 БПЛА ликвидировали над Крымом, 28 беспилотников — над территорией Ставропольского края. Восемь дронов сбили над Курской областью, еще два — над Ростовской областью. 18 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, семь — над акваторией Черного моря.

Ликвидация пунктов размещения ВСУ

Операторы БПЛА группировки войск «Север» уничтожили три пункта размещения ВСУ в Харьковской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командир взвода с позывным «Метель».

По его словам, пункты выявили случайно — когда боевики ВСУ возвращались отдыхать с огневых позиций.

«Взяли этот район на доразведку и, выбрав подходящий момент, когда в зданиях находилось больше народу, сразу нанесли огневые удары, уничтожив сразу три пункта размещения противника», — заявил он.

Мародерство ВСУ в Доброполье

Солдаты ВСУ мародерствуют в Доброполье в ДНР. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, солдаты ВСУ под предлогом проверки квартир выламывают двери и забирают все, что представляет ценность. В частных домах боевики воруют запасы из погребов, даже если в них еще живут люди. Мародеры даже не пытаются скрывать свои действия, а в Доброполье зафиксированы случаи вымогательств с угрозой применения оружия.

«Многие жители Доброполья, которые краткосрочно выезжали из города по собственным нуждам, либо возвращаются в обчищенное жилье, либо их вообще не пускают в город, пугая ВС РФ», — рассказал он.

Марочко добавил, что местные жители пытаются обращаться в правоохранительные органы, однако те бездействуют и порой сами начинают угрожать.

Последний крупный узел обороны ВСУ

Тем временем военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Доброполье является последним крупным узлом обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Его потеря для Киева означает обрушение всего южного фаса обороны и выход наших войск на оперативный простор к Краматорску и Славянску», — сказал он.

Ранее начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов сообщал, что ВС РФ развивают наступление в направлении Доброполья.

Акцент на Львов

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале заявил, что удары ВС РФ 18-19 марта показывают, что география атак растягивается, ритм ломается, а «акценты смещаются туда, где их давно не ждали».

«Западная Украина сейчас в небольшой панике. Особое внимание — Львов. По нему били впервые за долгое время. И не просто “куда-то в город”, а в район аэродрома Скнилов, где расположен авиаремонтный завод», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что вопрос не в факте удара, а почему он произошел именно сейчас — не исключено, что на объекте шла работа по ремонту или восстановлению авиации.

Командир, приказавший убивать граждан

Приказ на убийства украинских граждан в освобожденном российскими военными селе Сопычь в Сумской области отдавал командир батальона 104-й отдельной бригады теробороны Вельдар Велиш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Характерно, что звание "подполковник" неонацисту было присвоено 8 марта "авансом" за "удержание" населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что Велиш является участником войны в Донбассе и причастен к убийствам мирных жителей. До 2015 года он проживал в Крыму, где его не раз задерживали российские правоохранители.

Потеря сознания от голода

Солдаты украинской армии теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват, который оказался в распоряжении журналистов.

Во время беседы командир уточнял у военного обстановку о передвижении российских бойцов.

«Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит», — заявил боевик в ответ.

В ответ командир спросил у него, когда им последний раз поставляли провизию.