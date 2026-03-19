У Одессы атаковано судно с военными поставками из НАТО

Одной из целей атаки "Гераней" на город и порт Измаил в Одесской области стала баржа, доставившая военный груз из Румынии и стоявшая под разгрузкой.

К сожалению, судно не уничтожено, хотя попадание было, пишет координатор подполья Сергей Лебедев. Часть груза вывалилась в Дунай. Сама баржа, сильно накренившись, ушла в Румынию.

Также российские БПЛА атаковали портовую подстанцию - после удара в городе пропал свет, - и базу хранения безэкипажных катеров. В городе под удар попала автобаза коммунальщиков - украинские военные приспособили ее под стоянку техники ПВО.

По предварительным данным, на предприятии уничтожены две немецкие зенитные системы: IRIS-T и Gepard.