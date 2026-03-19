Трамп обвинил Израиль в самовольных атаках по Южному Парсу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль атаковал иранское газовое месторождение Южный Парс без ведома Вашингтона. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Восемнадцатого марта власти Ирана сообщили об атаке на месторождение газа Южный Парс. В Тегеране сообщили, что четыре участка нефтехимического комплекса были повреждены, их работу приостановили.

Позже нефтегазовая корпорация QatarEnergy сообщила, что Иран атаковал промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. Рас-Лаффан - крупнейший в мире кластер по производству сжиженного природного газа (СПГ).

«Израиль, разгневанный событиями на Ближнем Востоке, жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране. <…> США ничего не знали об этой атаке, и Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что это произойдет», - так эти события прокомментировал Трамп.

По его словам, Иран не знал об этом, «как и о каких-либо важных фактах, касающихся атаки на Южный Парс», и поэтому «неоправданно и несправедливо» атаковал катарский объект.

Трамп заверил, что Израиль больше не будет совершать никаких атак на «чрезвычайно важное и ценное» месторождение, если только Иран не решит «опрометчиво атаковать совершенно невинную сторону» - Катар. Трамп пригрозил, что в этом случае США, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат Южный Парс «с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел».

«Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский завод СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю», - заключил президент США.

СМИ писали, что удары по Южному Парсу могут спровоцировать значительную эскалацию конфликта. Парс - крупнейшее в мире месторождение газа, часть которого принадлежит Ирану, а часть - Катару. Южный Парс обеспечивает Иран газом для внутреннего потребления.