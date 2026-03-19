В России назвали последнее крупное место обороны ВСУ

Доброполье является последним узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Славянска и Краматорска.

Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Доброполье — это последний крупный узел обороны перед Славянско-Краматорской агломерацией с юга. Его потеря для Киева означает обрушение всего южного фаса обороны и выход наших войск на оперативный простор к Краматорску и Славянску», — рассказал эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) у Доброполья попытались применить в зоне специальной военной операции (СВО) «картонный» французский колесный танк AMX-10RC. Техника была уничтожена.