В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь украинских БПЛА над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за ночь над регионами России. Такое число раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

Больше всего дронов — 14 — сбили над Краснодарским краем.

Кроме того, по два БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской области и в Крыму, по одному - над территориями Брянской и Ростовской областей, шесть БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Других подробностей о сбитых беспилотниках в российском оборонном ведомстве не привели.

До этого в Минобороны отчитались об уничтожении дронов над четырьмя российскими регионами. Больше всего БПЛА тогда — четыре — было уничтожено над Курской областью. Еще три сбили над Брянской областью, два — над Белгородской областью и один — над Крымом. Сведений о значительных разрушениях на земле не поступало.