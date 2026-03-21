NBC раскрыл варианты размещения войск США в Иране

Президент США Дональд Трамп имеет несколько вариантов размещения американских военных на территории Ирана, что должно стать одним из ключевых этапов урегулирования конфликта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, один из обсуждаемых сценариев предполагает обеспечение беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив. Для этого американские военные могут быть размещены в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, что позволит снизить угрозы для гражданского судоходства.

Кроме того, администрация США рассматривает возможность проведения операции по изъятию высокообогащенного урана из Ирана, а также использование войск для захвата иранских нефтяных объектов. Как отмечает NBC News, подобные меры позволят Вашингтону оказать дополнительное давление на Тегеран.

Источники телеканала подчеркивают, что любой из этих вариантов не предполагает крупномасштабного развертывания американских войск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.