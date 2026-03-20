О странной реакции Трампа на атаки Ирана рассказал британский экс-дипломат

Бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что президент США Дональд Трамп оказался удивлен атаками Ирана, несмотря на прежние предупреждения. Об этом он сказал в эфире одного из YouTube-каналов.

© Московский Комсомолец

По словам Крука, реакция главы Белого дома на удары по американским базам в странах Персидского залива вызывает вопросы. Он отметил, что подобное развитие событий прогнозировалось еще в начале конфликта летом 2025 года.

Экс-дипломат также заявил о возможных изменениях внутри политической системы США. По его оценке, в стране усиливается напряженность, а решения принимаются под влиянием факторов, которые не всегда очевидны.

При этом он выразил недоумение тем, что Трамп, по его словам, назвал атаки Ирана неожиданными. Крук подчеркнул, что о вероятных ответных действиях Тегерана говорили заранее.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. Израиль заявляет, что стремится не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США, в свою очередь, заявляют о намерении уничтожить военный потенциал страны и призывают к смене власти.

Иран заявляет о готовности к обороне и указывает на отсутствие оснований для возобновления переговоров на текущем этапе.