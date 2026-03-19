Разбитое окно: Что известно о налете БПЛА на Таганрог ночью 19 марта

В Ростовской области система противовоздушной обороны в ночь на 19 марта отразила налет украинских БПЛА самолетного типа. Целью беспилотников противника стал Таганрог.

Как сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения атаки обломки летательного аппарата упали в черте города. Люди не пострадали.

"В результате падения обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление окна в одной из квартир. Возгорания не было", - сообщил глава Ростовской области.

В случае обнаружения фрагментов БПЛА горожан просят сообщать в полицию или МЧС и не пытаться самостоятельно исследовать беспилотники, так как в них могут находится взрывчатые и огнеопасные вещества.