Президент США уже неоднократно заявлял, что военная мощь Ирана «уничтожена на 100 %», отказывался от переговоров с Тегераном и требовал капитуляции. Однако Иран в очередной раз опроверг эти заявления, отмечают журналисты китайского издания Sohu. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи.

«Несмотря на все речи Трампа о победе, действия Ирана ставят в неловкое положение союзников США. Европейские партнеры по НАТО начали дистанцироваться, демонстрируя, что попытка Вашингтона расставить «имперские ловушки» обернулась против него самого», – пишет издание.

По оценке китайских экспертов, хотя Иран понес значительные потери, США стратегически не получили выгоды. История, по их словам, напоминает британский опыт: когда Великобритания была главной империей, она отвлекалась на военные кампании на Ближнем Востоке и в Африке, пока США и Германия развивали промышленность, и в итоге уступила им лидерство.

Сегодня США видят в Китае главного соперника, но американский президент сосредоточился на противостоянии с Ираном, что истощает политический капитал, военные ресурсы и экономическую устойчивость. Даже на Западе признают, что каждое вмешательство США в дела Ирана расходует ресурсы, предназначенные для противодействия Китаю и России.

Кроме того, эксперты из КНР указывают, что американская система ПРО продемонстрировала свою слабость перед иранскими ракетами и беспилотниками. Примечательным стал и случай, когда прямо во время очередного заявления о полном разгроме Ирана авианосец «Авраам Линкольн» подвергся удару и фактически был выведен из строя.

Таким образом, речи американского лидера о сокрушительной победе все сильней напоминают пустую браваду. В свою очередь, европейские союзники по НАТО отказались участвовать в войне США, ссылаясь как на политику в пользу Израиля, так и на ненадежность американских обещаний по безопасности. В попытке мобилизовать союзников Вашингтон потребовал помощи в разблокировке Ормузского пролива и призвал западные страны отправить военные корабли для охраны фарватера. Однако Иран сделал свой ход и заявил, что корабли стран, не участвующих в коалиции США и Израиля, могут проходить по проливу. Европейские страны и Индия уже ведут переговоры с Тегераном о безопасном проходе.

В Пекине заключают, что США оказались в классической «ловушке империи»: ресурсы расходуются на Ближний Восток, союзники не поддерживают, противоракетная оборона неэффективна, а стратегическая цель – превосходство над Китаем и Россией – все дальше. Ранее немецкие СМИ писали, что самые большие преимущества от войны на Ближнем Востоке получил Владимир Путин.