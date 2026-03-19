Военнослужащий армии России Дмитрий Чуйко во время штурма опорника лично уничтожил четверых боевиков ВСУ в ближнем столкновении.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

«Штурмовая группа захватила позиции и зачистила опорный пункт. Умело действуя в ближнем бою, Дмитрий Чуйко лично уничтожил четырёх украинских боевиков», — заявили представители МО.

Ранее в ведомстве рассказали историю гвардии рядового Вооружённых сил России Алексея Кадочникова, который скрытно проник в позиционный тыл украинских подразделений на территории Донецкой Народной Республики для обеспечения безопасного продвижения штурмовых отрядов.