Литва внесла в «черный список» ЕС 268 бойцов СВО из России

Литва внесла в «чёрный список» ЕС 268 бойцов СВО из России

Представители МВД Литвы в соцсетях сообщили, что ведомство внесло в Шенгенскую информационную систему, SIS, данные о 268 гражданах России, принимавших участие в СВО.

«Угрозы безопасности со стороны бывших российских комбатантов очевидны», —заявили в МВД прибалтийской республики.

SIS содержит сведения о людях, которым запрещён въезд в Шенгенскую зону.

Ранее издание Politico сообщило, что власти восьми стран ЕС выступили за запрет въезда в Шенгенскую зону гражданам России, которые принимали участие в СВО.

В конце февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС планирует запретить въезд в Европу всем участникам спецоперации на Украине.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на угрозу Каллас о запрете въезда в ЕС для бойцов ВС России.