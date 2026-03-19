Дэвис: наземная операция в Иране станет для США самоубийством

Наземная операция в Иране обернется для США полным провалом, Вашингтону не стоит даже рассматривать такую возможность. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X. По его мнению, американская сторона не располагает необходимым для проведения наземной операции количеством военных в сухопутных войсках.

"Если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они (американские военные) были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам", — утверждает Дэвис.

Он подчеркнул, что проведение сухопутной операции стало бы самоубийством для Вашингтона. 12 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готов к наземному вторжению ВС США. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.