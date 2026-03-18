В США прокомментировали идею о проведении наземной операции в Иране

Вашингтону не следует даже рассматривать возможность проведения наземной операции в Иране, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом пишет РИА Новости.

В США в последние недели на всех уровнях идет дискуссия о возможном проведении ограниченной или масштабной сухопутной операции. В рамках подготовки к ней Пентагон перебросил на Ближний Восток корпус морской пехоты.

Дэвис подчеркнул, что у США во всех сухопутных войсках нет достаточного количества солдат для проведения крупной операции.

«[В том случае] если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они [американские военные] были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам», — предупредил подполковник.

По его оценке, наземная операция против Тегерана обернется катастрофой для Белого дома.

«Одним словом, да, отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством. Это привело бы к разрушению американской империи», — резюмировал Дэвис.

Ранее в Иране напомнили США о различных авантюрах, в которые вступала держава в последние десятилетия. В частности, о Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. В Тегеране призвали Белый дом освежить в памяти, чем завершились акции, какие потери понесла держава в ходе боевых действий.