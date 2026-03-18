В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

Наземная операция в Иране обернется для США полным провалом, Вашингтону не стоит даже рассматривать такую возможность. Об этом в социальной сети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Аналитик пояснил, что США не располагают необходимым для проведения такой операции количеством военнослужащих в сухопутных войсках.

«Даже если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам», — считает Дэвис.

Он добавил, что проведение сухопутной операции стало бы самоубийством для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп пока не решил, хочет ли он отправить американские войска в Иран.