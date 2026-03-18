Иран обновил список целей на Ближнем Востоке и приравнял нефтяные объекты США к военным базам, пообещав ударить по ним. Об этом заявил глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в соцсети X.

Нефтяные объекты попадут под массированный огонь «в полную силу», подчеркнул офицер. Он призвал работников и жителей держаться подальше от этих районов.

«Спектр целей Ирана обновлен. Держитесь подальше от нефтяных объектов, связанных с США, они сопоставимы с американскими базами и попадут под мощный обстрел», — написал Тангсири.

Ранее представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.