Военнослужащие Вооруженных сил Украины, призванные в армию принудительно и впоследствии покинувшие свои подразделения, развернули преследование сотрудников украинских заградотрядов. Об этом проинформировали источники в российских правоохранительных органах агентство ТАСС.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ прибегает к услугам убежденных националистов, которые входят в состав так называемых "мотивационных заградотрядов". Тем не менее, в тыловых зонах на жизнь этих отрядов ведется активная охота со стороны тех украинских граждан, которым удалось выжить на передовой и кто был мобилизован против своей воли.

Он также отметил, что ранее в городе Вышгород Киевской области был убит А. Главчев, ранее занимавший должность командира группы операторов беспилотной авиации, отвечающей за артиллерийскую разведку в ВСУ. Главчев участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины на Донбассе и был награжден множеством отличий.