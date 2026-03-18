В Катаре вспыхнул пожар в районе производства СПГ после иранской атаки

После иранской атаки в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан произошел пожар, сообщает РИА Новости в среду со ссылкой на катарское министерство внутренних дел.

По данным журналистов, ранее иранская гостелерадиокомпания выпускала предупреждение, что страна планирует атаковать объекты топливно-энергетического сектора в Катаре (в том числе и комплекс в Рас-Лаффане), Саудовской Аравии и ОАЭ.

Возникший пожар, уточнили в МВД, тушат отряды пожарных служб гражданской обороны. Ранее также стало известно, что в Рас-Лаффане приостановили производство СПГ после попадания БПЛА в один из объектов в начале марта.