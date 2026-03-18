Ветерана с инвалидностью пытались мобилизовать в Одессе

Сотрудники территориального центра комплектования пытались насильно мобилизовать ветерана боевых действий с инвалидностью. Пострадавший — Геннадий Николаевич Цепюк, доброволец, ушедший на фронт в 2022 году.

Службу он проходил в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в качестве минометчика. Летом 2022-го, выполняя задачу по доставке боеприпасов на херсонском направлении, мужчина получил тяжелую травму позвоночника. В 2024 году, после длительного лечения, он был комиссован с установлением третьей группы инвалидности и официальным статусом «инвалид войны».

Инцидент случился в понедельник на улице Костанди, когда Геннадий гулял с собакой возле своего дома. По словам ветерана, к нему подъехал микроавтобус, из которого вышли люди в военной форме и потребовали предъявить документы. Несмотря на то что мужчина предоставил удостоверение инвалида войны, сотрудники ТЦК попытались силой затащить его в транспорт.

— Во время этой попытки «похищения» мне сломали руку — у меня диагностировали открытый перелом. После того как они нанесли травму, меня просто выбросили из машины прямо на дорогу, — рассказал Цепюк.

В результате случившегося ветерану потребовалась экстренная медицинская помощь. Его госпитализировали, наложили гипс, и теперь мужчине предстоит хирургическое вмешательство. Геннадий Цепюк уже подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. Полиция открыла уголовное производство по факту неосторожного причинения телесных повреждений средней или тяжелой степени, передает РИА Новости.

Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. Недавно сотрудники ТЦК в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения.