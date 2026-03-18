Пезешкиан предупредил о последствиях атак на энергетику Ирана

Атаки США и Израиля на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Ирана усугубят ситуацию в макрорегионе, приведут к неконтролируемым последствиям, предупредил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом пишет ТАСС.

За неполные три недели конфликта в Иране было разрушено свыше 60 тысяч гражданских объектов. В том числе, пострадали нефтеперерабатывающие заводы. Дым от пожаров на предприятиях поднялся в небо на несколько километров.

«Я решительно осуждаю нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана. Такие агрессивные действия ничего не дадут [США и Израилю]. Это усугубит ситуацию и может иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир», — отметил Пезешкиан.

Ранее представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Тегеран уничтожит всю топливную инфраструктуру противника в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.

Иран пообещал «сжечь все дотла»

По его словам, топливная, энергетическая и газовая инфраструктура США и Израиля в регионе будет сожжена дотла при первой же возможности.