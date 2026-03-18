Пентагон не стал отвечать, выгодно ли США поражение России

Глава европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич не стал отвечать на вопрос о том, выгодно ли США поражение России в конфликте с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время слушаний в палате представителей США Гринкевича спросили о том, соответствует ли поражение России в конфликте на Украине национальным интересам Вашингтона. Генерал переадресовал этот вопрос помощнику главы Пентагона по международным делам Дэниелу Циммерману.

«В мои обязанности не входит определять национальные интересы. Это, безусловно, политический вопрос. Поэтому я предоставлю слово моему коллеге по политическим вопросам», — заявил Гринкевич.

В свою очередь, Циммерман также не смог ответить — он пожелал уточнить формулировку вопроса, после чего был прерван.

Ранее Трамп заявил, что ВСУ продержались бы не больше суток, если бы им не помогали США.