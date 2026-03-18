Индия стянула боевые корабли к Ормузскому проливу

Военно-морские силы Индии направили две крупные корабельные группы в сторону Ормузского пролива для сопровождения доставляющих нефть и газ судов. Эта мера стала ответом на возросшие риски на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 18 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, боевые корабли были направлены в стратегически важные зоны, включая Ормузский пролив и северную часть Аравийского моря, чтобы гарантировать безопасный проход судов по наиболее уязвимым участкам маршрута. Операция по сопровождению началась еще на прошлой неделе.

Согласно данным индийского Министерства портов, судоходства и водных путей, по состоянию на 14 марта, в Персидском заливе находилось 22 индийских судна, на борту которых находились 611 моряков, говорится в материале.

Иран пообещал «сжечь все дотла»

Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет при Белом доме, 17 марта заявил о возобновлении движения танкеров через Ормузский пролив. Он считает, что этот факт свидетельствует о серьезном истощении ресурсов Ирана.