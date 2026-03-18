Глава Нацразведки США высказалась о военном потенциале России

Россия сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния.

Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард во время своего выступления, передает РИА Новости.

«Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны, как показывает текущий конфликт на Украине», — отметила она.

Также сообщается, что боеготовность Вооруженных сил России увеличилась по сравнению с периодом до обострения конфликта на Украине.

