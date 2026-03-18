В США сделали неожиданное заявление о ВС России

Боеспособность Вооруженных сил России стала выше в последние годы, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный 18 марта отчет разведки США.

В 2021-2024 годах западные массмедиа неоднократно публиковали статьи, в которых содержались негативные отзывы о российской армии.

В 2025 году тональность публикаций изменилась — европейские и американские аналитики стали признавать возросшие возможности ВС РФ, учитывать их в своих сценариях дальнейшего развития конфликта. Вместе с тем, западные политики продолжили выступать с заявлении о необходимости нанести стратегическое поражение России.

«Военно-воздушные и Военно-морские силы [РФ] сохранили потенциал и стали даже более боеспособными, чем до начала полномасштабного конфликта [на Украине]», — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается в документе, Россия разработала и приняла на вооружение передовое противокосмическое и гиперзвуковое вооружение.