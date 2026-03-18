ВСУ нанесли удар по Энергодару
Город Энергодар в Запорожской области попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.
В результате украинского обстрела в Энергодаре разрушен частный дом – там обрушилась крыша, и, по оперативной информации, под завалами могут быть люди.
- На месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы. Ситуация находится на контроле, - говорится в сообщении Балицкого.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за день в результате обстрелов ВСУ погиб один человек, еще шесть получили ранения.