ВСУ нанесли удар по Энергодару

Город Энергодар в Запорожской области попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

В результате украинского обстрела в Энергодаре разрушен частный дом – там обрушилась крыша, и, по оперативной информации, под завалами могут быть люди.

- На месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы. Ситуация находится на контроле, - говорится в сообщении Балицкого.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за день в результате обстрелов ВСУ погиб один человек, еще шесть получили ранения.