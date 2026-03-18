Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Саудовской Аравии и ОАЭ

Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом сообщает IRIB News.

«Покиньте районы нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре», — говорится в материале.

Как сообщает Times of Israel, Иран угрожает, в частности, нефтеперерабатывающему заводу «Самреф» в Саудовской Аравии и нефтехимическому комплексу в Джубайле. Он также угрожает газовому месторождению Аль-Хасан в ОАЭ и нефтехимическим заводам и нефтеперерабатывающему заводу в Катаре.

Ранее Иран заявил, что силы США и Израиля нанесли удар по его нефтегазовым месторождениям Южный Парс. Израиль, в свою очередь, подтвердил нанесение ударов по объектам на этом месторождении.

На фоне перекрытия Ормузского пролива президент России Владимир Путин заявил 9 марта, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа. Однако, по его словам, России «от них нужен сигнал».