Российская Федерация серьезно увеличила военную помощь Исламской Республике Иран в областях разведки и ударных беспилотников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

© Global look

Москва помогает Ирану лучше нацеливаться на позиции войск США в ближневосточном регионе, поделились подробностями авторы публикации.

Кроме того, российская сторона консультирует Иран по тактике использования БПЛА с учетом полученного на Украине опыта.

В статье речь идет о том, что Россия получает выгоду от ближневосточного конфликта. В частности, сообщается о высоких ценах на нефть и отвлечении внимания Запада от вооруженного противостояния между РФ и Украиной.

Ранее в Российской Федерации сделали заявление о последствиях военной кампании США и Израиля в Иране для Европы. По словам депутата нижней палаты российского парламента Леонида Слуцкого, на фоне событий на Ближнем Востоке государства Европейского союза становятся критически зависимыми от Вашингтона.