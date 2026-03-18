На Украине признали грядущий дефицит ракет для ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным дефицитом ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, стоящих на вооружении ВСУ. В беседе с BBC он подчеркнул, что Украина, несомненно, столкнется с нехваткой этих боеприпасов, и отметил, что вопрос лишь в том, когда будут исчерпаны ближневосточные запасы.

Ранее на проблему ограниченного количества ракет Patriot обращал внимание украинский военный аналитик Иван Киричевский, связывая ее с эскалацией конфликта в районе Ирана. Согласно оценкам РБК-Украина, ежегодное мировое производство ракет PAC-3 MSE составляет около 650 единиц, тогда как за короткий период конфликта на Ближнем Востоке могло быть израсходовано свыше 1000 штук. Украинские силы, по подсчетам агентства, применили около 117 ракет PAC-3 за зимний период.

Аналитики подчеркивают, что Patriot на сегодняшний день является единственной системой ПВО в арсенале Украины, способной противостоять баллистическим ракетам, так как доказанных фактов перехвата баллистических целей системами SAMP/T не зафиксировано.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Киеве не раз высказывали опасения по поводу возможного уменьшения объемов поставок вооружений со стороны западных партнеров, в том числе ракет для Patriot. Зеленский даже предлагал союзникам обмен "экспертизы украинских специалистов" в борьбе с беспилотниками на недостающие ракеты. В то же время, российская сторона неоднократно заявляла, что оружейные поставки и поддержка украинских военных со стороны Запада лишь затягивают конфликт, не оказывая существенного влияния на ход боевых действий.