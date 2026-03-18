Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

Индия направила свои военные корабли в сторону Ормузского пролива в Оманский залив, чтобы обеспечить безопасность судоходства.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Индийский военно-морской флот направляет в этот район более полудюжины военных кораблей, включая суда материально-технического обеспечения, в качестве меры предосторожности, сообщили источники, попросившие не называть их имена, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер», — отмечается в материале агентства.

Уточняется, что флот не будет направлен в сам Ормузский пролив и будет размещен к востоку от него. Индия также рассчитывает, что Иран разрешит своим нефтяным танкерам выйти из Персидского залива в Оманский.

На фоне перекрытия Ормузского пролива президент России Владимир Путин заявил 9 марта, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.