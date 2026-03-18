Австралия подтвердила прилет иранских дронов на свою военную базу

Иранские БПЛА нанесли удар по авиабазе в ОАЭ, где размещен австралийский воинский контингент.

Подтверждены прилеты дронов в непосредственной близости от базы, пишет "Военный обозреватель".

В ночь на 18 марта базу обстреляла иранская артиллерия. Взрыв снаряда вызвал пожар в жилом блоке и санчасти, австралийцы не пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

Австралия не участвует в военной операции против Ирана. На утопившей фрегат Dena американской подлодке находилось трое австралийских моряков. На время атаки их отправили в каюты, чтобы не вовлекать Канберру в конфликт.