КСИР подтвердил поражение американского F-35

Иранские силы ПВО сбили американский истребитель F-35 в небе над центральной частью страны, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Инцидент произошел ночью 19 марта, в 02:50 по местному времени. По данным КСИР, самолет получил серьезные повреждения, его дальнейшая судьба неизвестна, но высока вероятность падения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам в регионе.

На этом фоне сообщалось, что американское посольство в столице Ирака Багдаде подверглось продолжительному обстрелу. Силы ПВО перехватили несколько ракетных снарядов, а также ликвидировали четыре беспилотника.