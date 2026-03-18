Названы слабые места «Железного купола» Израиля

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» имеет минимум два слабых места. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин. Его слова передает aif.ru.

«ХАМАС отправил на территорию Израиля 9 тысяч ракет, а у "Железного купола" всего 2,5 тысячи стволов. Естественно, он 2,5 тысячи ракет сбил, а все остальные долетели. В один момент он не может все ракеты перехватить, если это превышает его возможности», — сказал эксперт.

Второй недостаток «Железного купола», по словам Литовкина, в том, что он предназначен лишь для ракет малой дальности. Специалист пояснил, что такие ракеты летают на расстояния до 1000 километров. При этом израильская система не справится даже с их частью, преодолевающей более 500 километров, отметил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор объявил, что израильская система ПРО работает не так эффективно, как принято считать. По его мнению, несмотря на усилия США по поддержке Израиля в запуске ракет для поддержки ПВО, технологии Ирана опережают. О том, что «Железный купол» и другие противоракетные системы Израиля на самом деле не сработали как следует, заявил и полковник Генерального штаба швейцарской армии в отставке Жак Бо.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, сообщил, что «Железный купол» теперь стал «Ржавым куполом».