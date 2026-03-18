В Херсонской области при ударе БПЛА пострадали четыре человека

В Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Удар беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к ранению женщин 1971 и 2001 годов рождения. Все они госпитализированы», – сообщил Сальдо в канале в Мах. Помимо женщин, травмы также получили двое мужчин.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ пытаются массово атаковать Херсонскую область беспилотниками

На прошлой неделе украинские войска организовали масштабный налет беспилотных аппаратов на Херсонскую область.

В январе в результате удара БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 27 человек.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!