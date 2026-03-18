Иран решил использовать новый вид оружия против США и Израиля

Иранские военнослужащие намерены использовать новое оружие против США и Израиля. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, его слова передает агентство Fars.

«В ближайшие дни войны мы будем использовать более современное оружие», — отметил он.

Ранее США и Израиль планировали убедить руководство Сирии принять участие в конфликте с радикальной исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла» в Ливане. Сообщается, что Дамаск решительно отверг все просьбы.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной волны ударов по Ирану. Одновременно израильские военные бьют по объектам шиитского движения «Хезболла» в ливанской столице Бейруте.