НАТО усилит систему противовоздушной обороны в Турции

НАТО размещает еще одну систему противоракетной обороны Patriot на авиабазе Инджирлик в турецком городе Адан, где дислоцируется персонал из США, Катара, Испании, Польши, а также турецкие военнослужащие. Об этом сообщило министерство обороны Турции, передает Reuters.

На прошлой неделе Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО и граничащая с Ираном, заявила, что альянс разместил Patriot в юго-восточной турецкой провинции Малатья, рядом с радиолокационной базой НАТО, в рамках мер по усилению противовоздушной обороны на случай ракетных угроз, связанных с войной в Иране.

«В дополнение к мерам, принимаемым на национальном уровне для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в Адане будет размещена еще одна система Patriot, переданная в распоряжение Объединенного авиационного командования в Рамштайне (Германия), в дополнение к уже находящейся там испанской системе Patriot», — говорится в сообщении турецкого Минобороны.

Агентство отмечает, что Турция, несмотря на все усилия по развитию собственных систем ПВО, не имеет полноценной противовоздушной обороны и полагается на системы ПВО НАТО для отражения атак со стороны Ирана.

На прошлой неделе Минобороны Турции сообщало об уничтожении силами НАТО иранской ракеты в воздушном пространстве страны.