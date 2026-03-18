Система ПРО Израиля поразила ракету в последний момент

Опубликованы кадры работы израильской системы противоракетной обороны (ПРО) во время удара Ирана по городам Тель-Авив и Рамат-Ган, на которых запечатлен перехват ракеты Исламской Республики в последний момент.

Кадры снял очевидец с балкона на верхнем этаже. На видео можно разглядеть, как ракета пикирует на цель в городской застройке. Затем в небе происходит вспышка - вероятно, первая попытка перехвата не удалась.

После чего в кадре появляется ракета ПРО, которая движется почти перпендикулярно траектории цели на низкой высоте. Буквально в последний момент ей удается поразить ракету.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель - не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Американская сторона пригрозила уничтожить военный потенциал Исламской Республики и призвала иранцев свергнуть режим. В Тегеране же указывали на то, что готовы защищаться и пока не видят смысла в возобновлении переговорного процесса.