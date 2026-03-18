Стало известно, какую бомбу применили США против Ирана

Американские военные нанесли удар по иранским объектам с использованием тяжелых 5000-фунтовых авиабомб, которые, по данным экспертов, относятся к типу GBU-72 Advanced 5K Penetrator (A5K). Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США.

В среду, 18 марта, CENTCOM официально объявил о применении нескольких 5000-фунтовых бомб по ракетным объектам Ирана. Цели, подвергшиеся бомбардировке, располагались в прибрежной зоне Ормузского пролива — стратегически важной акватории, через которую осуществляется значительная часть мировых поставок нефти.

Хотя в официальном сообщении американского командования не уточняется тип использованных боеприпасов, военные эксперты предполагают, что речь идет о высокоточных проникающих бомбах GBU-72. Это оружие специально разработано для уничтожения особо прочных и заглубленных объектов, включая подземные бункеры и ракетные шахты.

GBU-72 представляет собой модернизированную версию противобункерных бомб BLU-109 или BLU-137/B, оснащенную комплектом наведения с поддержкой инерциальной навигации и спутниковой системы GPS. Благодаря этому боеприпас способен поражать цели с высокой точностью в любых погодных условиях. Считается, что новая бомба значительно превосходит предшествующую модель GBU-28 по пробивной способности и эффективности.

Система ПРО Израиля поразила ракету в последний момент

Основными носителями этих тяжелых боеприпасов являются стратегические бомбардировщики B-1B, способные нести значительную бомбовую нагрузку, а также ударные самолеты F-15E, которые могут доставлять бомбы к целям с высокой точностью. Применение столь мощного оружия против иранских объектов свидетельствует о стремлении США гарантированно уничтожить хорошо защищенные военные сооружения.

Иран пока официально не комментировал применение американцами бомб GBU-72 по своим объектам.