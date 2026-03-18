Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб был убит в результате израильского авиаудара сегодня ночью, и ожидаются дальнейшие «сюрпризы». Об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, пишет Times of Israel.

По словам Каца, интенсивность ударов по Ирану возрастает. При этом у израильских военных есть разрешение на убийство любого высокопоставленного иранского лидера «без необходимости получения дополнительного одобрения».

«За ночь был ликвидирован министр разведки Ирана Хатиб», — заявил он.

Он также пообещал сегодня «значительные сюрпризы» в войне, которую Израиль «ведет против Ирана и «Хезболлы» в Ливане».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В тот же день был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана.

В РФ отреагировали на ликвидацию Лариджани

В ночь на 17 марта в результате израильского авиаудара был убит глава Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Информацию о его гибели подтвердили в Тегеране.