КСИР сообщил о 61-й волне ударов по Израилю после гибели Лариджани

В Иране объявили о новой волне ракетных ударов по Израилю.

Как сообщает телеканал Press TV, атака названа ответом на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

В сообщении говорится, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о 61-й волне ракетных ударов.

В Тегеране заявили, что действия являются «местью за мученичество» Лариджани.

Ранее КСИР заявлял о намерении осуществить «кровную месть» за гибель Али Лариджани.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчёркивал устойчивость власти в стране после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности.