КСИР сообщил о 61-й волне ударов по Израилю после гибели Лариджани
В Иране объявили о новой волне ракетных ударов по Израилю.
Как сообщает телеканал Press TV, атака названа ответом на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
В сообщении говорится, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о 61-й волне ракетных ударов.
В Тегеране заявили, что действия являются «местью за мученичество» Лариджани.
Ранее КСИР заявлял о намерении осуществить «кровную месть» за гибель Али Лариджани.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчёркивал устойчивость власти в стране после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности.