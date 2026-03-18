Оперштаб показал кадры многоэтажки в Краснодаре после удара БПЛА

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал в мессенджере МАХ видео с последствиями ночной атаки украинского беспилотника на один из многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара.

© Кадр из видео

На кадрах видно, что беспилотник попал в квартиру на одном из верхних этажей высотного дома. После удара, предположительно, вспыхнул сильный пожар, который охватил не только жилое помещение, но и балкон.

По последним данным, в результате налета беспилотников погиб один человек в Прикубанском округе. Кроме того, повреждены несколько многоквартирных и частных домов в разных районах города, а также линия электропередачи.

В оперштабе также уточнили, что позднее в том же Прикубанском округе был найден еще один многоквартирный дом, пострадавший после атаки БПЛА.

«Пострадавших нет. В МКД повреждена одна из квартир — в ней выбило окна, возгорания нет. Также обломки обнаружили во дворе многоквартирного дома», — сообщили в оперативном штабе.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы.