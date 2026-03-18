15-этажное здание в Бейруте разрушено в результате израильского авиаудара

Израильская армия атаковала 15-этажное жилое здание в центре Бейрута, утверждая, что "Хезболла" хранит в его подвале наличные деньги. Ранним утром израильские военные снесли ударом все здание, сообщает Al-Jazeera. Взрыв произошел у основания многоэтажного дома, после чего он рухнул.

Этот удар сопровождался предупреждением - израильская армия заранее озвучила угрозу. Обширные повреждения нанесены объектам по всему району. Еще три атаки коснулись густонаселенных районов в центре Бейрута, были разрушены дома в жилых кварталах Зукак аль-Блат и Баста.

Уже не первый раз центральный Бейрут страдает после начала войны США и Израиля против Ирана. Израильская армия пообещала "непропорциональный ответ" после того, как "Хезболла" выпустила новые ракеты через границу поздно вечером во вторник. Израильские военные ясно дали понять, что, если ракетный обстрел продолжится, они проведут подобные удары. Однако "Хезболла" отказывается прекращать свои атаки и открыто проявляет непокорность.

В последние дни Израиль усилил авиаудары по всему Ливану, издав приказы об эвакуации по всей стране. С начала последнего конфликта более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, многие семьи ночевали на улице или во временных жилых помещениях на улицах Бейрута, уточняет CNN.