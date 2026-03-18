Мощный взрыв в Бейруте после авиаудара Израиля попал на видео

Мощный взрыв прогремел в одном из районов Бейрута после авиаудара израильских войск. Кадры происшествия опубликовал телеканал «360».

Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана, в результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере шесть человек.

По данным агентства, сперва Израиль нанес удар по многоквартирному дому в районе Зукак аль-Блат в Бейруте — он разрушил несколько этажей здания. Позднее израильские военные атаковали здание в районе Бачура, недалеко от центра Бейрута — судя по кадрам, оно разрушилось полностью.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого израильские войска и «Хезболла» также возобновили военные действия. Движение заявляло, что наносит ракетные удары в качестве мести за гибель аятоллы Али Хаменеи.