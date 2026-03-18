Банды дезертиров уничтожают украинский спецназ в тыловых районах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

В социальных сетях появился некролог о гибели в автокатастрофе командира украинской группы силы специальных операций Р. Ферманчука, который принимал участие в боях в Сумской области. По словам собеседника агентства, многие на Украине увидели в произошедшем последствия посттравматического стрессового расстройства, другие высказали уверенность в том, что украинский спецназ нейтрализуется бандами дезертиров, которые мстят за заградительные отряды.

Кроме того, участились случаи боевых потерь спецподразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах, говорится в сообщении.

До этого российские СМИ писали, что командование 33-го отдельного штурмового полка ВСУ призывает солдат из других соединений дезертировать, чтобы впоследствии включить их в свой личный состав.