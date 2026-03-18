Половина заключенных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины, дезертирует при отправлении на передовые позиции в Запорожской области. Об этом рассказал военнопленный, бывший заключенный Андрей Гриценко, пишет РИА Новости.

«Большинство идет в СОЧ (самовольное оставление части, дезертирство), 50 процентов сразу идет в СОЧ, когда попадают уже непосредственно в Новую Николаевку, в то место, откуда мы выходим на ноль», — отмтеил он.

По его словам, часть заключенных подписывают контракт с ВСУ уже планируя свой побег. Другие же, видя обстановку на фронте, дезертируют. Пленный добавил, что во время отправки заключенных на позиции их никто не охраняет, командиры ничего не предпринимают, чтобы люди не дезертировали.

Ранее сообщалось, что более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове. Как уточнил собеседник, речь идет о техниках из ремонтно-восстановительного батальона бригады.

До этого выяснилось, что командование украинских подразделений начало пропагандировать дезертирство.